الطماطم بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 6-2-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.75 جنيه للكيلو، والبصل إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 16 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 7 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان بـ 23 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 13 جنيهات.



أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 15 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر البطاطا إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين



وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات، و البرتقال السكري إلى 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 11 جنيها ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 30 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر التفاح اللبناني إلى 31 جنيهات للكيلو، و البلح السيوي إلى 30 جنيها.



سعر الفاكهة اليوم



كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، و الافوكاتو إلى 70 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر العنب المستورد اصفر إلى 35 جنيها للكيلو، بينما سجل العنب المستورد اسود 50 جنيها للكيلو، والبرقوق المستورد وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 42 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفاكهة اليوم

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا للكيلو، و الفراولة 10 جنيها للكيلو، ووصلت الجوافة إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 16 جنيهًا للكيلو.



