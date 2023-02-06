انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

ينطلق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية، لمراحل النقل والشهادات المختلفة، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير.

وكانت فعاليات الفصل الدراسي الأول قد انتهت باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

وتقدم للامتحان بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالب وطالبة، حضر منهم( (162736) وحصل على 50 % فأكثر (136591) طالبا بنسبة (83.93%)، بينما حصل على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.



كما تقدم للامتحان في الشهادة الإعدادية (158360) طالب وطالبة، حضر منهم (155486)، وحصل على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، بينما حصل على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).



ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، من خلال الرابط التالي من هنا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

في بداية العام الدراسي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبيانها كالتالي:

بدأت الدراسة بالمعاهد هذا العام يوم السبت الموافق 5 من ربيع الأول 1444 هجرية - 1 أكتوبر 2022، وكانت أجازة نصف العام يوم السبت 28 ينابر 2023 وستنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023.

كما تكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 11 فبراير 2023.

المعاهد الأزهرية

امتحانات النقل الإبتدائي

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.



الإعدادية والبعوث الإسلامية

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الإعدادية ومعاهد البعوث البعوث الإسلامية، يوم السبت 24 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

المعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الثانوية ومعاهد البعوث الإسلامية، يوم الأحد 1 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 مايو ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

معاهد القراءات

وتبدأ امتحانات الدور الأول بصفوف النقل بمعاهد القراءات ، يوم السبت 6 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

طالبات الازهر



الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم السبت 14 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 مايو 2023 ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.



امتحانات شهادات القراءات



وتبدأ امتحانات الدور الأول بشهادات القراءات يوم السبت 20 مايو ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.

ويكون امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات يوم السبت 16 سبتمبر 2023.



امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث



تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 3 يونيو 2023 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس.