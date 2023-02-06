عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

ينطلق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية، لمراحل النقل والشهادات المختلفة، يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير.

وكانت فعاليات الفصل الدراسي الأول قد انتهت باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية
 

وتقدم للامتحان بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالب وطالبة، حضر منهم( (162736) وحصل على 50 % فأكثر (136591) طالبا بنسبة (83.93%)، بينما حصل على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
 


كما تقدم للامتحان في الشهادة الإعدادية (158360) طالب وطالبة، حضر منهم (155486)، وحصل على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، بينما حصل على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، من خلال الرابط التالي  من هنا

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

 

في بداية العام الدراسي أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبيانها كالتالي:

 

 

بدأت الدراسة بالمعاهد هذا العام يوم السبت الموافق 5 من ربيع الأول 1444 هجرية - 1 أكتوبر 2022، وكانت أجازة نصف العام يوم السبت 28 ينابر 2023 وستنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023.

كما تكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 11 فبراير 2023.

 

المعاهد الأزهرية

 

امتحانات النقل الإبتدائي

 

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.


الإعدادية والبعوث الإسلامية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الإعدادية ومعاهد البعوث البعوث الإسلامية، يوم السبت 24 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

المعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الثانوية ومعاهد البعوث الإسلامية، يوم الأحد 1 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 مايو ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

معاهد القراءات

 

وتبدأ امتحانات الدور الأول بصفوف النقل بمعاهد القراءات ، يوم السبت 6 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

طالبات الازهر


الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم السبت 14 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 مايو 2023 ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.


امتحانات شهادات القراءات


وتبدأ امتحانات الدور الأول بشهادات القراءات يوم السبت 20 مايو ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.

ويكون امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات يوم السبت 16 سبتمبر 2023.


امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث


تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 3 يونيو 2023 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس.

المعاهد الأزهرية مراحل النقل نتيجة الشهادة الابتدائية الشهادة الإعدادية الأزهرية شيخ الأزهر الخريطة الزمنية للعام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

المصروفات ونتائج امتحانات الترم الأول | توجيه رسمي من تعليم الجيزة ..فيديو

كأنها القيامة| مشاهد مرعبة للحظة انهيار المباني في تركيا بسبب الزلزال.. شاهد

نداء عاجل من الجامعة العربية بشأن زلزال سوريا

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

بعد انهيار قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

32 جائزة لـ بيونسيه وهاري ستايلز أفضل ألبوم.. أبرز أحداث جرامي 2023

“تحت الوصاية" يثير الغضب.. غلق شارع كامل بدمياط بسبب منى زكي| تفاصيل

تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ