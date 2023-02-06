نداء عاجل من الجامعة العربية بشأن زلزال سوريا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة فجر اليوم.



وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الاثنين، أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا.



وأضاف رشدي أن الجامعة العربية تناشد منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس.