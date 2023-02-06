لدعم حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ1301 بقافلة جامعة طنطا بالمحلة الكبرى

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".



أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تأتى فى مقدمة أولوياتها دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية، وتقديم خدمات صحية للمرضى بالقرى الأكثر إحتياجاً ، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة و التى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى .

تفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحاً أن أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1301حالة من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 86 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.



أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 90 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 136 في عيادة طب الأطفال، و 191 بجراحة العظام، و 124 بعيادة الأمراض الجلدية، و 164 بأمراض الباطنة، و 108 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 114 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 32 بعيادة الجراحة العامة، و 56 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 41 بالنفسية والعصبية، 204 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 41 بعيادة القلب والأوعية الدموية، كما تم تحويل 86 حالة بواقع 21 جراحة المخ والاعصاب،1 أطفال،6 عظام، 6 جلدية،3 باطنة ، 6 المسالك البولية ، 3 انف واذن وحنجرة ، 8 جراحة عامة،3 الصدر، 2 نفسية وعصبية ، 3 قلب وأوعية دموية، 24 طب وجراحة عيون.



كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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