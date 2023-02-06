محافظ كفر الشيخ يتفقد رفع مياه الأمطار من الشوارع..ويتابع المشروعات الخدمية ويوجه بإزالة الإشغالات

-محافظ كفر الشيخ يتفقد رفع مياه الأمطار من الشوارع

-نورالدين يتابع المشروعات الخدمية ويوجه بإزالة الإشغالات

-إنشاء كوبري القنطرة المعدني الجديد لإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع، والميادين بشرق وغرب مدين كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التحية والشكر لعمال النظافة والسائقين المشركين في رفع مياه الأمطار منذ الصباح الباكر ومستمرين في عملهم، دون كلل أو ملل، لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الشكر لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية على المتابعة المستمرة والتواجد بالشوارع، والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم ووجه بسرعة حلها.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جميع رؤساء المدن والمراكز ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة متواجدون بالشارع مَيْدَانِيًّا، طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشدداً على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد من خلال انتشار كافة المعدات في نقاط التمركز والتعامل الفوري في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرص على حياة وسلامة المواطنين.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها بغرب وشرق مدينة كفر الشيخ، موجها إزالة الإشغالات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية بكوبري القنطرة المعدني الجديد، استعدادا لافتتاحه، لإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، وموقف كفر الشيخ العمومي.

و التقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عدداً من الميادين، موجهاً بإزالة الإشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر.



كما يتابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الميادين الجديدة، وزراعتها بالاشجار، كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.