تساءل رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عما سيحدث إذا بدأت عملية نزع سلاح من بولندا بعد الانتهاء بنجاح من العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف علي “تليجرام”، “كجزء من دعم أوكرانيا، تمكنت وارسو من استنفاد مواردها العسكرية، والآن أصبح الأمر مرتبكًا: ماذا لو بدأت روسيا، بعد الانتهاء بنجاح من العملية العسكرية في أوكرانيا، في نزع السلاح من بولندا؟”

واضاف: “لن أخفي أن لدي شخصيًا مثل هذه النية، وقد ذكرت مرارًا وتكرارًا أن الكفاح ضد الشيطانية يجب أن يستمر في جميع أنحاء أوروبا، وقبل كل شيء، على أراضي بولندا. لذلك أدرك البولنديون ذلك في الوقت المناسب”.

ووصف قديروف، الوضع السياسي في بولندا بأنه صعب، مشيرًا إلى أنه في يوليو ستقام هنا مسيرة الحكم الذاتي في سيليزيا السنوية، والتي "تجذب في كل مرة المزيد والمزيد من المشاركين".

وأوضح رئيس الشيشان، أن هذه المنطقة من بولندا "تستحق وضعًا خاصًا مستقلًا، وهناك حاجة ماسة إلى استفتاء هناك، يمكن لروسيا خلاله تقديم المساعدة التنظيمية".