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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: بروتوكول تعاون جديد لمركز بحوث وتطوير الفلزات بمجال تكنولوجيا اللحام

بروتوكول تعاون جديد
بروتوكول تعاون جديد لبحوث وتطوير الفلزات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية متابعة استراتيجية الدولة فى دمج البحث العلمي بالصناعة، تنفيذًا لرؤية وخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، موضحًا أهمية تعميق التصنيع المحلى ومراعاة الحفاظ على الجودة العالمية المبنية على اجتياز الاختبارات القياسية العالمية.

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وفى هذا الإطار، وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات بروتوكول تعاون مشترك مع شركة بافاريا مصر؛ بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات فى مجالات تكنولوجيا اللحام والتفتيش وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى مجالات الاختبارات الميكانيكية والتحاليل والجودة.

وقع البروتوكول الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات وأمير نادر رياض رئيس مجلس إدارة بافاريا مصر.

وصرح د. غياض بأن مدة البروتوكول عامان قابلان للتجديد، ويهدف إلى قيام المركز بأعمال تحليل الأسباب الجذرية للانهيارات وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لعدم تكرارها والحد منها، وكذلك تقييم وتوصيف السبائك والخامات عن طريق الاختبارات الميكانيكية والميتالورجية والتحليل الكيميائى، وخدمات ضبط وتوكيد الجودة، وإعداد مستندات اللحام، والتفتيش غير الإتلافى والاختبارات غير الإتلافية والتآكل الكيميائى والميكانيكى للمعدات، وفحص جودة اللحامات من خلال أقسام مركز الفلزات، والفحص الكيميائى والميكانيكى لعينات الصاج.

كما ينص البروتوكول على تقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والفنيين فى مجالات اللحام والاختبارات غير الإتلافية، وكذلك فى مجالات هندسة الفلزات والاختبارات الميكانيكية وإصدار الشهادات المعتمدة، فضلًا عن تقديم تدريب وتأهيل لمفتشى الجودة والتفتيش على عمليات اللحام، وتدريب وتأهيل اللحامين بمختلف المستويات، وإجراء الاستشارات الفنية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز أن “بحوث الفلزات” يعد بيت خبرة في علوم المواد، ويقدم خدماته لجهات الصناعة فى مجالات تكنولوجيا اللحام والتفتيش وتشكيل المعادن، بالإضافة إلى الاختبارات الميكانيكية والتحاليل وضبط الجودة، وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، قام وفد شركة بافاريا مصر بجولة تفقدية لأجنحة المركز، واطلعوا على معرض المخرجات الصناعية بالمركز؛ لبحث التعاون مع المركز فى تنفيذ المخرجات البحثية ذات الصلة.

وأشاد وفد الشركة بإمكانات المركز والأجهزة العلمية الحديثة التي تمتلكها الأقسام التابعة له، كما شملت الزيارة قسم تكنولوجيا اللحام والتفتيش والذى يقوم بتغطية احتياجات الصناعة المصرية لعمليات اللحام فى الصناعة، وتقييم العمر الافتراضى للمعدات الإتلافية، والتفتيش للوصلات الملحومة وإصلاح المعدات وإعادة التأهيل باللحام، إلى جانب القيام بعمل دراسات تتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة كاستخدام الليزر في اللحام ومعالجة السطوح بهدف زيادة الإنتاج ورفع الجودة، وتنفيذ التقنيات العلمية الحديثة فى استخدام عمليات اللحام بالاحتكاك التقليبى وتحسين الخواص السطحية للمواد.

جدير بالذكر، أن شركة بافاريا مصر تعد من الشركات المصرية الرائدة والتى تقدم حلول الوقاية والمكافحة من الحرائق، وتنتج مجموعة متكاملة ومتميزة من المنتجات والخدمات فى مجال الحماية ومكافحة الحرائق لجميع القطاعات داخل مصر وخارجها، كما تعمل كبيت خبرة إقليمى متميز فى هذا المجال.

شهد توقيع البروتوكول المهندس تامر نزيه رياض من شركة بافاريا، ود. خالد حافظ رئيس قسم اللحام بالمركز، والدكتور حامد عبدالعليم المشرف على ورش اللحام معهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز.

بروتوكول تعاون جديد لبحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام والتفتيش والمعادن
بروتوكول تعاون جديد لبحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام والتفتيش والمعادن
بروتوكول تعاون جديد لبحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام والتفتيش والمعادن
بروتوكول تعاون جديد لبحوث وتطوير الفلزات فى مجال تكنولوجيا اللحام والتفتيش والمعادن
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى البحث العلمي الصناعة خطة التنمية المستدامة Jobs Education

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