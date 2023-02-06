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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزمالك يفوز على جزيرة الورد ضمن بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

فاز فريق الزمالك للناشئين على نظيره جزيرة الورد خلال منافسات بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 14 سنة، بنتيجة 57/29.

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وتقام البطولة ضمن بطولات الاتحاد المصري لكرة السلة وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مباراة الزمالك ونادى جزيرة الورد تجرى الآن على ملعب ميت علوان ولم تحسم النتيجة بعد، مرحباً بجميع الفرق المشاركة في البطولة في دورها التمهيدي والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة على أرض المحافظة، لأول مرة في تاريخ البطولة تحت 14 سنة للبنين، مشيراً إلى أن اللاعب أدهم وسيم ابن كفر الشيخ يلعب ضمن لاعبي منتخب المشروع القومي للموهبة المشارك بالمنافسة.
 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة وحصد البطولات على المستوى المحلي والدولي وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، البطولة بحضور ومتابعة كابتن عصام ابو طالب رئيس منطقة السلة بكفر الشيخ وكابتن وليد الحداد رئيس مجلس إدارة نادي ميت علوان.
 

ويشارك منتخب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي تحت 16 سنة ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدي بمحافظة قنا، في الفترة من 9 فبراير حتى 13فبراير لعام 2023 ويشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم "نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، أحمد محمد، عبد الرحمن علي، يوسف بدير، حمزة شوكت"، موضحاً أن مدربي المنتخب -أيضاً- من أبناء المحافظة وهم كابتن خالد جمال وكابتن أحمد العطافي.

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كفر الشيخ وزير الشباب بطولة الجمهورية كرة السلة الاتحاد المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين الدكتور أشرف صبحي

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