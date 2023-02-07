عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متحف المخطوطات بجناح الأزهر يقدم مخطوطا عن الموسيقى عمره 200 عام

جناح الأزهر
جناح الأزهر

أكد الأزهر الشريف، أن اهتمام الأزهر بالفن لم يكن وليد اليوم إنما هو منذ زمن بعيد، إيمانا منه بأهمية رسالة الفن الهادف وما يمكن أن يقوم به في المجتمع من ترسيخ للقيم والأخلاق ورفع للذوق العام، كلما كان هادفا وموجها للإصلاح والتوعية، وهذه ليست مجرد كلمات، بل الجانب العملي يؤكد ذلك، فمكتبة الأزهر تحوي العديد من الكتب والمخطوطات عن الفن والموسيقى، جاوزت مئات السنين، وما هو إلا اعترافا بدوره الحيوي قديما وحديثا.

وفي متحف المخطوطات في ڤاترينة للعرض تجد الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية، عمرها يقارب الـ ٢٠٠ عام، تأليف ميخائيل بن جرجس بن إبراهيم بن جرجس بن يوسف بتراكي مشاقة، وهي مخطوطة في فن الموسيقى، تحتوى على بعض الرسوم والتصاميم التوضيحية الموسيقية، مكتوبة بخط اليد بخط الرقعة منسوخة عام  ١٢٦٢هـ.

تستفتح المخطوطة بتوضيح أهمية الموسيقى، وأنها  أحد العلوم الرياضية، وهي فرع من العلم الطبيعي، وهي صناعة يُبحث فيها عن أحوال النغم من جهة تأليفه، وعن أحوال الأزمنة المتخللة بين النغمات من جهة الطول والقصر، وتتناول جزءين الأول علم التأليف: وهو اللحن، والثاني علم الإيقاع: وهو المسمي بالأصول.

ويتحدث الباب الأول عن المبادئ اللازم معرفتها عن فن الموسيقى وهو مكون من ٧ فصول، الفصل الأول: في تقسيم الأنغام المسماة أبراجا، والفصل الثاني في تقسيم الأرباع، والفصل الثالث في بيان الفرق بين الأبراج والأرباع العربية وبين الأبراج والدقايق اليونانية، والفصل الرابع في قسمة الديوان، والفصل الخامس يتحدت عن أنواع الألحان والفرق بينهم، والفصل السادس يتناول ترتيب آلات الموسيقى، والفصل السابع يبين كيفية عمل الألحان.

ويبين الباب الثاني تعريف الألحان التي تكون على الأبراج وكيفية إجرائها وما يستعمل فيها من الأرباع من خلال سبع فصول، الفصل الأول في الألحان التي يكون قراره برج اليكاه، والفصل الثاني الألحان التي يكون قراره برج العشيران، والفصل الثالث في الألحان التي يكون قراره برج العراق، والفصل الرابع في الألحان التي يكون قراره برج الرست، والفصل الخامس في الألحان التي يكون قراره برج الدوكاه، والفصل السادس في الألحان التي يكون قرارخ برج السيكاه، والفصل السابع في الألحان التي يكون قراره برج الجهاركاه، والفصل الثامن في الألحان التي يكون قراره برج النوى.

ويقول سيد نجدي، مدير أمانة المخطوطات بمكتبة الأزهر، "إننا نستقبل الكتب والمخطوطات من أصحابها ثم نقوم بتسجيلها داخل سجلات المكتبة بإسم الجهة التي أرسلت الكتب أو الأشخاص، بعد ذلك يتم فهرسة هذه الكتب، ووضعها على قاعدة بيانات مكتبة الأزهر الشريف، ثم عمل الرقمنة عليها وربط الصور بعناوين الكتب أو المخطوطات، كما نقوم بعملية ترميم الكتب التي تحتاج الترميم بإدارة الترميم".

وتوضح تيسير المسلمي، أخصائي علاقات عامة بمكتبة الأزهر، أن مكتبة الأزهر تحتوي على الكثير من المخطوطات والكتب في الكثير من مجالات العلم والمعرفة، وليس العلوم الشرعية والعربية فحسب، فالأزهر مؤسسة تهتم بجميع العلوم، كما أنها تهتم بحفظ التراث وحمايته.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

43ec5fb8-d85f-4f5d-91b5-23d3cbfe60f3
43ec5fb8-d85f-4f5d-91b5-23d3cbfe60f3
43677f19-d3f1-4fb4-a962-d890fa6d9738
43677f19-d3f1-4fb4-a962-d890fa6d9738
f5998b72-3fa1-4cfc-9077-b715ed821ab6
f5998b72-3fa1-4cfc-9077-b715ed821ab6
الازهر الشريف رسالة الفن الاخلاق مكتبة الأزهر الموسيقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

ترشيحاتنا

هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد؟ اعرف آراء الفقهاء

زلزال جديد بقوة 5.3 ريختر في سوريا.. وارتفاع الضحايا بها وبتركيا لـ3027 قتيلًا

فرق الإنقاذ من الزلزال في تركيا تمشط حطام مستشفى الإسكندرونة

طلب عاجل من الزمالك عقب الهزيمة من فاركو بالدوري .. تفاصيل

10 مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة.. علا غانم تروي تفاصيل مروعة

بلينكين: سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

الإسكندرية أتبهدلت.. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ