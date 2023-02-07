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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على الهواء.. عفت نصار يطالب مرتضى منصور بالاستقالة من رئاسة الزمالك| فيديو

صدى البلد

ناشد عفت نصار نجم الزمالك السابق، مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بتقديم استقالته من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال عفت نصار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أعترف أن مرتضى منصور قدم الكثير لنادي الزمالك، وانا أحبه واحترمه كثيرا ولكن الوقت قد حان كي يقدم استقالته من رئاسة النادي".

وتابع :" مرتضى منصور، لديه مميزات كثيرة وهو رجل دولة، لكن الأمور خرجت بعيدًا عن كرة القدم، وأصبح الزمالك جزءا كبيرا من عداوات كثيرة؛ لذلك، يجب أن يكون هناك ابتعاد من جانب رئيس الزمالك".

وواصل :" اعشق نادي الزمالك، وأدعمه في جميع الألعاب، وسوف أدعمه في مباراته القادمة حتى يخرج من كبوته، وأطالب جماهير الزمالك بدعم النادي خاصة وأن الفريق سيخوض بطولة أخرى وهى دوري الأبطال".

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