«الاحتياطي الفيدرالي»: نحتاج لرفع تكاليف الاقتراض أعلى مما كان متوقعًا في السابق

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، يوم الاثنين ، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع تكاليف الاقتراض أعلى مما كان متوقعًا في السابق؛ نظرًا للقراءة القوية غير المتوقعة لمكاسب الوظائف في يناير.

أخبر بوستيك، بلومبرج نيوز ، ما لم يثبت أن التقرير غير طبيعي ، 'فربما يعني ذلك أنه يتعين علينا القيام بالمزيد من العمل'.

وأضاف 'وأتوقع أن يترجم ذلك إلى قيامنا برفع أسعار الفائدة أكثر مما توقعت الآن.'

ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا التفكير في رفع السعر بمقدار نصف نقطة مئوية ، كما قال لـ Bloomberg News ، على الرغم من أن هذه ليست قضيته الأساسية.

وكان بوستيك قد قال سابقًا إنه يتوقع أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع سعر الفائدة القياسي ، الآن في النطاق 4.5٪ - 4.75٪ ، إلى نطاق 5٪ - 5.25٪ من أجل الحصول على سياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم مرة أخرى. إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. اعتبارًا من ديسمبر ، وافق معظم زملائه.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في يناير بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪ ، وهو أدنى قراءة له منذ عام 1969 ، حسبما ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يتوقع أن يحتاج سوق العمل إلى التخفيف من أجل تقليل الطلب بما يكفي لخفض التضخم الذي كان في ديسمبر عند 5٪ وفقًا للإجراء المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.