جوتيريش يحذر: العالم يتجه نحو «حرب أوسع»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن العالم قد يكون متجهاً نحو "حرب أوسع"، في وقت تتزايد "مخاطر التصعيد" في أوكرانيا، وذلك في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023.

وقال جوتيريش: "لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نر مثلها في حياتنا"، بين الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ والفقر المدقع.

وشدد على أنه "علينا أن نستيقظ وننكب على العمل"، معددا قائمة مسائل ملحة في العام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "فرص السلام لا تكف عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكف عن التزايد".

وعلى نطاق أوسع، ندد جوتيريش بغياب "الرؤية الاستراتيجية" وبـ"ميل" صناع القرار السياسيين والاقتصاديين إلى التصرف على المدى القصير.

وقال إنهم لا يهتمون سوى لـ"الانتخابات المقبلة. المناورة السياسية المقبلة للتمسك بالسلطة" أو "أسعار سهم في البورصة في اليوم التالي"، معتبراً أن "هذا التفكير على المدى القصير ليس عديم المسؤولية فحسب إنما غير أخلاقي".