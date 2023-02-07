بينهم 3 ضباط.. مقتل 25 شخصا في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، مصرعهم في هجوم ارهابي، على يد مجموعة من الإرهابيين في شمال بوركينا فاسو.



وتواجه البلاد تمردًا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.



وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".

وأضاف أ "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم البربري هي 25 قتيلا بينهم 22 مدنيا وثلاثة ضباط شرطة، فضلا عن إصابات وأضرار مادية".



وكانت السلطات البوركنية أعلنت أمس مقتل 12 شخصا في الهجوم.



ويوم السبت، قتل ستة جنود في شرق البلاد بانفجار عبوة ناسفة بحسب مصادر أمنية.