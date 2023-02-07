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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا رب رحمتك.. نادين نجيم تشارك صورا لآثار الزلزال المدمر بتركيا وسوريا

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صوراً لمظاهر الخراب التي تركها الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت: “يا رب رحمتك ولطفك”.

وأفادت تركيا، في تطور جديد حول الزلزال الذي ضرب البلاد يوم أمس ، بأن الكثيرين من المواطنين، صاروا يعيشون في حالة نكبة.

وذكرت الحكومة التركية أن عدد الضحايا وصل إلى 2379.

وقالت تركيا أن  52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

ضرب زلزال ثان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا.

وجاء ذلك في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب المنطقة في وقت سابق يوم الاثنين.

لقي نحو  5000 ألف شخص مصرعهم  في تركيا وشمال سوريا.

نادين نسيب نجيم نادين نسيب ريختر الزلزال المدمر

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