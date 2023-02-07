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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي للأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي

صدى البلد

تستضيف دولة الإمارات، المؤتمر الدولي حول الأنظمة الرقابية الفعالة للقطاعين النووي والإشعاعي تحت عنوان “الاستعداد للمستقبل في ظل المتغيرات الراهنة”، والذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري، وتنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم "الثلاثاء"، أن المؤتمر الدولي - كونه النسخة السادسة من سلسلة المؤتمرات التي عقدت سابقًا في عدة دول - يهدف إلى عقد مناقشات مع الخبراء المشاركين من مختلف دول العالم لمناقشة آخر المستجدات وتبادل الخبرات المتعلقة بتحسين فعالية الأنظمة الرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي، ومتابعة نتائج وتوصيات المؤتمرات السابقة، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً إلى جانب أكثر من 400 مشارك من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية.

وأوضحت أن المؤتمر يتناول موضوعات متعددة تشمل تجارب الدول في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، وتطوير الأنظمة الرقابية لتكون أكثر مرونة وجهوزية للاستجابة للتحديات التي يواجها القطاعين في العالم.

كما يتناول المؤتمر الجوانب الرقابية المتعلقة بالابتكار والتقنيات الناشئة والجديدة بالإضافة إلى بناء الثقة بين الشركاء وتطوير الكوادر المستقبلية وبناء القدرات في المجال النووي.

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