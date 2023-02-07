صحة الوادى الجديد: انتظام تشغيل العيادات التخصصية بقرية بولاق في الخارجة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بالعيادات التخصصية فى وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك فى تخصصات “الأطفال، والجلدية، والباطنة العامة، ونساء وتوليد”، موزعة على أيام من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة انتهت من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة “حياة كريمة” فى قرية القصر القبلى التابعة لمركز باريس، والتى أسفرت عن علاج 363 حالة مرضية فى 11 تخصصا طبيا، وتم تحويل عدة حالات للعلاج فى مستشفيات متخصصة.

كما تم تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الأربعين 2" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 501 مواطن، بقرى الأربعين بمركز باريس والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.