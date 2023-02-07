عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادى الجديد: انتظام تشغيل العيادات التخصصية بقرية بولاق في الخارجة

وكيل الصحة
وكيل الصحة

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بالعيادات التخصصية فى وحدة بولاق الصحية التابعة لإدارة الخارجة، وذلك فى تخصصات “الأطفال، والجلدية، والباطنة العامة، ونساء وتوليد”، موزعة على أيام من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين، وضمن المبادرة الرئاسية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والعمل على تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية.

الوادي الجديد .. برنامج لتنمية مهارات معلمي الصف الخامس الابتدائي

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة انتهت من تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة “حياة كريمة” فى قرية القصر القبلى التابعة لمركز باريس، والتى أسفرت عن علاج 363 حالة مرضية فى 11 تخصصا طبيا، وتم تحويل عدة حالات للعلاج فى مستشفيات متخصصة. 

كما تم تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرى "الأربعين 2" بمركز باريس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 501 مواطن، بقرى الأربعين بمركز باريس والقرى القريبة منها، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي "الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة، وتم تحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والتخصصية لإجراء جراحات لها.

 

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد وزارة الصحة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية الكشف الطبي المواطنين الاطفال مستشفي حالة مرضية الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد .. برنامج لتنمية مهارات معلمي الصف الخامس الابتدائي

ترشيحاتنا

"الوزراء" يعقد ندوة حول نشر التوثيق المعرفي في قضايا التغير المناخي

بحضور وزير التعليم|ننشر تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

مجلس الصحفيين يناقش إجراءات الانتخابات ويعتمد لجنتى تحت التمرين والمشتغلين

صلاة بالنهار تفتح لها أبواب السماء وتعدل قيام الليل.. يغفلها الكثيرون

تعديل وزاري محدود في الحكومة الاتحادية بالإمارات

سفير بيرو في حوار لـ" صدى البلد": نتابع طفرة وفكر الرئيس السيسي في مشروعات البنية التحتية ونتعلم منها.. المناخ الاستثماري مشجع في مصر.. ننظم منتدى لرجال الأعمال قريبًا.. وهذه تطورات أزمتنا السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

قرد يلتقط سيلفي مع بلوجر مصرية شهيرة وزوجها في إندونيسيا

مشاهد كارثية| تحطم كافيهات ومطاعم رأس البر بسبب الأمواج

موجود في مطبخك.. مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

فيديو

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ