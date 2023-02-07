رسميًا.. مصر تستضيف بطولة إفريقيا للكرة الطائرة 2023

تلقي الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر ، منذ قليل موافقة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الافريقية المحدد موعدها في شهر أغسطس المقبل .

وجاءت موافقة الاتحاد الافريقي على الموافقة واسناد البطولة المهمة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية ومساندة ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكافة الاحداث والبطولات التى تحتضنها مصر .

وعقد الدكتور أشرف صبحي، أكثر من اجتماع مع اتحاد الطائرة واكد دعمه للبطولة الأفريقية في حالة الفوز بتنظيمها.

وقرر الاتحاد الأفريقي اسناد البطولة الأفريقية للاندية رجال وسيدات المحدد موعدها في شهر ابريل المقبل لدولة تونس.