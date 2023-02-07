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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الشرقية تعلن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

محافظ الشرقية يعتمد
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد المهندس '' محمد فؤاد الرشيدي " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 12 / 2 / 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 2 / 2023.

 

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان مقر التقدم بالتظلم هو ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، ورسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة تيسيرا علي أولياء الأمور .

 

وأشار "الرشيدي" الي انه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

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كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 م، بنسبة نجاح بلغت 87.2% ، حيث تقدم لآداء الامتحان ( 137635 ) طالبا وطالبة حضر منهم 136989.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.3 % حيث تقدم لآداء الامتحان 817 طالبا وطالبة حضر منهم 771.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ١٠٠ %، حيث تقدم لآداء الامتحان 67 طالبا وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الامتحان 12 طالبا وطالبة.

الشرقية وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول الزقازيق تظلمات الشهادة الاعدادية

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