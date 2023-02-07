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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة تثقيفية حول الشائعات المدمرة وآثارها على المجتمعات

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة ، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

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من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الشائعات المدمرة وآثارها على المجتمعات " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ محمد رجب صديق عضو لجنة الدعوة الاسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والذي سوف يتحدث فيها عن الشائعات وأنواعها وأسباب انتشارها والآثار المدمرة للشائعات على الفرد والمجتمع ويعرض منهج الاسلام ومبادئه القائمة على التسامح والرحمة وإعمال العقل ونشر ثقافة قبول الآخر والإعلاء من قيم الانتماء للوطن، ونشر الفكر الديني المعتدل القويم والقائم على الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للجماعات المتطرفة وبث روح الوطنية ومحاربة الشائعات.

الشرقية التواصل الاجتماعي الشباب والرياضة التحول الرقمي وزير الشباب والرياضة محافظ الشرقية

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