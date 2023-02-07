بعد الزلزال المدمر.. هل تشهد سوريا تسونامي بحري؟ جيولوجي يجيب

توقع الجيولوجي سمير الأسد رئيس الجمعية الجيولوجية بـ سوريا وقوع هزات أرضية يصعب التنبؤ بتوقيت حدوثها أو شدتها في المستقبل.

وقال الأسد - بحسب وكالة الأنباء السورية سانا- : تاريخياً آخر زلزال حصل عام 1759 ودمر جزءاً كبيراً من مدينة دمشق و أن الزلازل التاريخية تحدث بين كل 250 و300 سنة حيث يحدث زلزال كبير على خط الانهدام السوري الأفريقي الكبير، ولكن ذلك ليس مؤكداً.

كما تنبأ بحدوث عدة هزات ارتدادية كثيرة تستمر من عدة ساعات إلى عدة أيام داعيا الي عدم القلق منها لأن الهزات الارتدادية ستضعف شدتها بشكل تدريجي.

وعن إمكانية حدوث تسونامي بحري حالياً في سوريا ، أجاب بأنه لا يمكن حدوث تسونامي من الزلزال الحالي، لأن مركزه على اليابسة وليس بحرياً وعندما يحدث زلزال في البحر يمكن حدوث تسونامي.

كما توقع حدوث هزات كبيرة في وسط تركيا بالمستقبل.