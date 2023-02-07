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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة مؤثرة من وائل كفوري عن ضحايا زلزال سوريا

وائل كفوري
وائل كفوري

نعى الفنان اللبناني وائل كفوري عبر صفحته الرسمية علي موقع التغريدات  توتير، ضحايا زلزال تركيا وسوريا . 

وعلق وائل كفوري قائلاً :" الله يرحم كلّ اللّي توفّوا بهالكارثة، تعازيّى لأهاليهن، الله يصبّرهن، ويشفي كل جريح، ويكون بعون كل متضرّر. نجّنا يا ربّ " .

 

ومن ناحية أخري يستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفلا غنائيا ضخما في أبو ظبي بالإمارات، وذلك يوم 10 من فبراير المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.


وروج "كفوري" للحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، معلقا عليه: "عيد الحب في أبو ظبي

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كما يستعد وائل كفوري لحفل غنائي آخر يوم 11 فبراير المقبل، برفقة الفنانة نانسي عجرم، في بيروت ضمن خطة حفلات عيد الحب، ويقدم الثنائي خلال الحفل عدد من أغانيهما الرومانسية.

يذكر أن آخر أعمال وائل أغنية بعنوان "ست الكل" والتي قام بطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفوري مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

وائل كافوري الامارات نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم سوريا لبنان

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