أروش حاجة في 2023.. طرح موبايل جديد من كوكاكولا Coca-Cola

من المتوقع إصدار هاتف كوكاكولا، وهو تعاون بسن شركتي ريلمي وكوكاكولا Realme 10 Pro 5G Coca-Cola في 10 فبراير في الهند . أصدرت الشركة بالفعل مقطع فيديو تشويقيًا لعرض تصميمها. في الوقت نفسه ، ظهر مقطع فيديو مسرب للهاتف على تويتر ، مما يعطي نظرة أخرى على الهاتف ذي الإصدار الخاص.

وفقا لموقع جيز مو شينا التقني، يذكر أن هاتف Coca-Cola القادم إلى السوق الهندي هو إصدار خاص من Realme 10 Pro 5G ، وهو متوفر بالفعل في السوق. يُظهر الفيديو الذي شاركه تلميذ Ishan Agarwal الإصدار العادي Realme 10 Pro 5G وإصدار Coca-Cola الخاص بعد بضع ثوانٍ.

ويحتوي إصدار Realme 10 Pro 5G Coca-Cola على تصميم ثنائي اللون باللونين الأسود والأحمر. يحتوي الجزء الأسود على حلقات مزدوجة للكاميرا مع لمسات حمراء وشعار Realme باتجاه الأسفل. الجزء الأيمن من ظهر الهاتف يحمل علامة Coca-Cola التجارية بخلفية حمراء.

مواصفات هاتف Realme 10 Pro 5G Coca-Cola

من المتوقع أن يحتوي إصدار Realme 10 Pro 5G Coca-Cola نفس المواصفات مثل نسخته العادية. سيحتوي على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة مع فتحة ثقب في المنتصف. ستدعم الشاشة جودة عرض Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيحتوي الهاتف على معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 695 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، نوع LPDDR4x و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2.

سيحتوي الهاتف ذو الإصدار الخاص على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة توفر شحنًا سريعًا بقوة 33 وات. للأمان ، سيتم تجهيزه بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

ويقدم هاتف Realme 10 Pro 5G Coca-Cola كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وسيحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

من المتوقع أن يبلغ سعر إصدار Realme 10 Pro Coca-Cola مبلغ 18999 روبية (أي ما يعادل 6400 جنيه مصري)، وهو سعر إطلاق نسخته العادية.

و يمكن للمهتمين زيارة موقع Realme India الإلكتروني وحجز الهاتف. سيحظى أولئك الذين يحجزون الهاتف بفرصة ربح أكواد ومكبر صوت Bluetooth وفرشاة أسنان كهربائية والمزيد.