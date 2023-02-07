مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل ورشاً تدريبية لبرنامج «نتشارك».. صور

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ من جديد الورش التدريبية لبرنامج " نتشارك "ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة.

عقدت الورش التدريبية بمراكز شباب " قبريط، دسوق، منشأة عباس، بيلا، برج البرلس " و أدارها مدربو البرنامج " أميرة شاهين، اشرقت أحمد، هدير هانى، نغم أحمد ذكى، سعد أحمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب و النشء من عمر 13 حتى 19 عامًا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب و النشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، و تكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة ".

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدني و فرق العمل بالإدارات الفرعية و مراكز الشباب.

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