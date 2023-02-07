بسبب تغير المناخ.. المفوضية الأوروبية تعلن حتمية الانسحاب من معاهدة دولية للطاقة





أبلغت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء أن انسحاب الاتحاد الأوروبي المشترك من معاهدة دولية للطاقة مثيرة للجدل يبدو حتميا، حيث انسحبت بعضها بالفعل من الاتفاقية بسبب مخاوف المناخ.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، تم تصميم معاهدة ميثاق الطاقة لعام 1998، التي وقع عليها حوالي 50 دولة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، لحماية الشركات في صناعة الطاقة من خلال السماح لهم بمقاضاة الحكومات بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم. لكن في السنوات الأخيرة، تم استخدامها لتحدي السياسات التي تتطلب إغلاق محطات الوقود الأحفوري - مما أثار مخاوف من أنه يمثل عقبة أمام معالجة تغير المناخ.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا وإسبانيا بالفعل عن خطط للانسحاب من المعاهدة، مما زاد الضغط على بروكسل لتنسيق انسحاب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وغادرت إيطاليا عام 2016.

وقالت المفوضية الأوروبية، في الوثيقة، إن الخيار "الأنسب" سيكون مغادرة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.

وذكرت الوثيقة "يبدو أن انسحاب الاتحاد الأوروبي ويوراتوم من معاهدة ميثاق الطاقة أمر لا مفر منه". وقالت الوثيقة إن هذا لم يكن الموقف الرسمي للمفوضية، لكنها تعكس وجهات نظرها الأولية وتهدف إلى توجيه النقاش بين الدول بشأن خطواتها التالية.

وأوضحت المفوضية أن العديد من العوامل أدت إلى هذا التقييم.

ووافق أعضاء المعاهدة على بعض الإصلاحات في العام الماضي، لكن دول الاتحاد الأوروبي رفضتها -مما يعني أن المعاهدة غير المعدلة مع حماية أقوى للاستثمار لا تزال سارية.

وقالت المفوضية إن الجزء المتبقي من هذه المعاهدة من شأنه أن "يقوض بوضوح" أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ. وقالت إنه بالنظر إلى عدد الدول المستقيلة بشكل فردي، فإن إعادة التفاوض بشأن المعاهدة لا يبدو ممكنا.

وسيتطلب خروج الاتحاد الأوروبي دعما من 15 دولة على الأقل في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، الذي أيد الفكرة بالفعل. حتى إذا غادرت الدول، فإن "شرط الانقضاء" يعني أن المعاهدة ستظل تحمي استثمارات الوقود الأحفوري الحالية لمدة 20 عاما.

ولذلك يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتفق فيما بينها على عدم تطبيق هذا البند - لأن معظم استثمارات الطاقة على أراضيها تتم من قبل شركات الاتحاد الأوروبي. لكنهم سيحتاجون إلى الاتفاق على مثل هذه الصفقة مع أعضاء المعاهدة الآخرين الراغبين في تجنب الدعاوى القضائية المستقبلية مثل اليابان وأذربيجان وبريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوثيقة التي من المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، لم يشر أي طرف متعاقد من خارج الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لمثل هذا الحل".

