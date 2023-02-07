منتصر الرفاعى: الإصابات طالت ريال مدريد ودا من حسن حظ النادي الأهلي .. فيديو

قال الناقد الرياضى منتصر الرفاعي ، إن الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك أمام فاركو غير مبررة ومن أخطاء فردية غريبة لا يمكن تكرارها إذا أعيدت المباراة 100 مرة وتثير العديد من علامات الإستفهام .

وشدد الناقد الرياضى منتصر الرفاعي، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد لطيف عبر قناة نادى الزمالك الفضائية : ليس من المنطقى أن يخطئ حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك الواعد مرتين بشكل غريب ويتسبب فى هدفين ثم رواغ سيف تيرى مهاجم فاركو عمر جابر ومن بعده إبراهيما نداى ليصدم الثنائى ويقعان أرضا قبل أن يراوغ مدافع ثالث بعد توغله داخل منطقة الجزاء ويسدد فى مرمى محمد عواد محرزا الهدف الثالث لفاركو .

وقال منتصر الرفاعي ، إن الإصابات المفاجئة وغير المبررة التى أصابت نجوم الزمالك مثل مصطفى الزنارى ومحمد عبدالغنى وحمزة المثلوثي وشيكابالا بدون التحامات تثير التساؤلات حول السبب الأساسى وراء تلك الإصابات إذا ما كان حملا زائدا أم نفسي أم شيئا أخر .

وأشار منتصر الرفاعي، إلى أن الزمالك النادى الملكى صاحب الرداء الأبيض يشابه فى ظروف إصاباته مع النادى الملكى ريال مدريد بطل أوروبا الذي يعاني من 6 إصابات فى عناصره الأساسية بحجم كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وإيدن هازارد و فاسكيز وميندى و ميليتاو عن مواجهة الأهلى فى نصف نهائى مونديال الأندية بالمغرب .

وقال إن إصابات ريال مدريد المؤثرة من حسن حظ النادى الأهلى الذى بمقدروه الإستفادة منها وتحقيق المفاجأة بالفوز خاصة أنه ممثل مصر وأفريقيا بعد خروج الوداد فى المونديال المغربى متمنيا الشفاء لجميع اللاعبين المصابين سواء فى الزمالك أو الأهلى أو ريال مدريد لأن أصعب موقف يمر على اللاعب هو إصابته .

جلسة فيريرا مع نجوم الزمالك قبل موقعة شباب بلوزداد

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الجلسة في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق و أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين و أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وجميع لاعبي الفريق .

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة لقاء الأمس أمام فاركو بشكل نهائي وبطولة الدوري بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد فيريرا المدير الفني على أهمية هذه المباراة في بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وطالب فيريرا الجميع بالتركيز الشديد والاستعداد بكل قوة من أجل حصد اول ثلاث نقاط في المجموعة ، وشدد على ضرورة جاهزية الجميع للفترة المقبلة في ظل أهميتها من أجل العودة للانتصارات.

وأستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

الزمالك يخسر أمام فاركو بثلاثية

وخسر الزمالك من فاركو بالأمس بثلاثية نظيفة فى ختام مباريات الدور الأول من الدوري لتزداد أوجاع جماهير القلعة البيضاء بعد فقدان الفريق 22 نقطة كاملة فى 17 مباراة خاضها الفريق فى البطولة التى يحمل لقبها على مدار الموسمين الأخيرين .

وخسر الزمالك من أسوان والأهلي وغزل المحلة وفاركو وتعادل مع إنبى والمصرى البورسعيدى والداخلية والمقاولون والإتحاد السكندري .

مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك أمام فاركو

وعلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خسارة الزمالك أمام فاركو قائلا : ماحدث مع فريق الزمالك شئ متوقع فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم ولكن اتحاد الكرة المتآمر رفض قيد اللاعبين الجدد ..وبناء عليه تم دعوة مجلس الإدارة لجلسة طارئة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد نادى الزمالك بهدف حرمان النادي من الحصول علي بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي ليرضي الفريق المنافس.