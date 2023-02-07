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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يناقش مع لجنة دعم اللامركزية الاستعدادات للتيرم الثاني

عقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، لقاءً مع أعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية وبحضور منسق عام اللامركزية، وذلك للوقوف على إنجاز الأعمال وعرض المعوقات وحلها استعدادا لاستقبال الفصل الدراسى الثانى. 

 

وتضمن اللقاء استعراض احتياجات الإدارات والمدارس وكذا قيام الإدارات بتسوية مخصصاتها المنصرفة من الوحدات الحسابية، ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به، مقدما لهم الشكر والتقدير لحسن أداء العمل.

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وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء ، عن ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية والتي أسفرت عن فوز مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى بالمركز الأول على مستوى المديرية وستمثل المحافظة بتصفيات الجمهورية، موجها خالص التهنئة لإدارة الفرافرة التعليمية ومدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى، ومتمنيا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.

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