خالد الجندي: ملكيتنا للبيوت مزيفة والزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذا الملك لله وحده مصداقا لقول الحق (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا).

وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن ملكيتنا في هذه الدنيا للأشياء والعقارات، ملكية مزيفة، فلا يوجد من يحمي العقار من الزلزال، فالزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار هذا من ذاك، أو الذي لا يحصل على رخصة.

وأشار خالد الجندي إلى أن ضحايا الزلزال كانوا يجلسون في بيوتهم تحت خرسانة مسلحة، مبنية على أحدث النظم الهندسية، ولكن كل هذا لم يغنيهم عن الله شيئا.

وأردف الجندي: "نحن ودائع بين يدي الله وأمانات بين يديه، ولا أحد يستطيع أن يحمي نفسه ودولته من الزلزال، ومهما كانت قوة الدولة لن تحمي نفسها أمام هذه الكوارث.. فيروس صغير نيم العالم كله في البيوت".