وزيرة الثقافة: 4 معايير لاختيار دولة ضيف الشرف في معرض الكتاب

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة عن معايير اختيار دولة ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت وزيرة الثقافة لـ صدى البلد، إن معايير اختيار دولة ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتمثل في تقدم الدولة بطلب، ويتم عرض ذلك على لجنة مختصة، لدراسة الأمر، وما إذا كانت قد شاركت من قبل كضيف شرف، أم لا، ومدى قوة أدبهم وثقافتهم.

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه ولم تتاح لنا الفرصة من قبل الانفتاح على الدول الإسكندنافية، موضحة أن اختيار النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٥ لعام ٢٠٢٤، أمر مهم، لما لها من مكانة ثقافية مهمة على كافة المستويات، وعلى مستوى الترجمة أيضًا، وهذا من الممكن أن يفتح بابا إضافيا للتعرف على الثقافة النرويجية، وفرصة للتبادل الثقافي، والترجمة بالتحديد، سواء عن لغاتهم، أو الترجمة من العربية إليهم.

وأضافت أنه يوجد مشروع سنبدأ العمل عليه، وهو الترجمة العكسية، كما يوجد مشروع في هيئة الكتاب، يحمل اسم تصدير الفكر العربي، سنبدأ العمل عليه، لأنه ملف مهم جدًا، اعتقد أن العام المقبل، سيكون فيه مساحة كبيرة لتصدير الأدب العربي أو المصري للخارج.