فتح باب التقديم لفريق مسرح هندسة القاهرة

تعلن اللجنة الفنية بالتعاون مع فريق مسرح كلية الهندسة جامعة القاهرة ، وإدارة رعاية الشباب عن فتح باب التقديم للفريق شاملاً كل أنواع فنون المسرح (تمثيل، غناء، عزف، شعر، رقص، كتابة، إخراج، ديكور .. )

على أن تتم اختبارات القبول يوم الخميس الموافق ٢/٩ بصالة الچيمناز يوم الساعة ١٢ ظهراً.

جامعة القاهرة

وأعلن الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة - جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على اعتماد عدد من البرامج بنظام الفصلين الدراسيين، وهي: برنامج الهندسة الكيميائية، برنامج التصميم الميكانيكي والإنتاج، برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين، برنامج هندسة البترول، برنامج هندسة الفلزات

‏‎وعدد أخر من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج هندسة البترول والبتروكيماويات، وبرنامج هندسة التصميم الميكانيكي، والهندسة المدنية "تخصص هندسة الإنشاءات"، وأخيرا برنامج الهندسة المدنية "تخصص هندسة المياه والبيئة".

‏‎يذكر أن هذا الاعتماد يأتي في إطار سعي الكلية لاستكمال الحصول على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) لجميع برامج البكالوريوس بالكلية، ومن ثم التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي.