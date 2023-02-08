ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 62

أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفي، مساء الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 62، بعد انتشال عائلة مكونة من أربعة أفراد.

وأعلن السفير الفلسطيني بحسب وسائل إعلام فلسطينية، عن انتشال جثث المواطنين: محمد حجو وزوجته وابنيه أحمد ويوسف، في مدينة غازي عنتاب التركية.

وفي سوريا، أعلن سفير دولة فلسطين سمير الرفاعي انتشال جثة اللاجئ الفلسطيني مروان عباس رينو من تحت الأنقاض في مخيم الرمل.

وأضاف الرفاعي في تصريحات صحفية، أن ستة مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في المكان.

ووصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 18 حتى الآن، بالإضافة إلى 44 في سوريا.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الزلزال إلي 5894 قتيلا.



وقال أوقطاي، في إفادة صحفية: “في الوقت الحالي لدينا 5894 قتيلا و 34810 جرحى”.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمة حول تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد وآخر التطورات.

وقال الرئيس التركي: "نعمل على تكثيف جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال برا وجوا، مضيفا: "خصصنا بعض الطائرات لنقل المساعدات وأرسلنا 5 آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة".

وأشار إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات دولار لعمليات الإنقاذ، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها في المناطق المتضررة من الزلازل، وهذا الدمار تسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ.

وتابع أردوغان: "نطالب المواطنين بعدم استخدام الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة، وتم تخصيص مسيَرات لتشخيص وضع المباني المنهارة والمتصدعة، كما أن مختلف القوى الأمنية والعسكرية تشارك في عمليات الإنقاذ".

وأكد الرئيس التركي، أن الحكومة تعمل على التشخيص الدقيق لمدى انتشار الزلزال في المناطق عبر تقنية التصوير بالمسيرات، وندعو كل الدول لمساعدتنا بالمعدات اللازمة بغض النظر عن الوضع السياسي.