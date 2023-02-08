بالفستان الأبيض.. رشا شيحا في إطلالة مميزة عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة رشا شيحا متابعيها صورًا جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رشا بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا أبيض مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها القصير.

وعلي صعيد آخر، هنّأت الفنانة هنا شيحا، شقيقتها رشا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور التي جمعتهما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت لأختها معلقة عبر صورهما: “اسعد عيد ميلاد يا روشة موهوبة، مضحكة، مليئة بالحياة، والحب والسعادة.. ربنا يبارك فيكي يا رشروشة”.