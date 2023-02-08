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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحذير الأرصاد من
تحذير الأرصاد من طقس الـ 24 ساعة القادمة .. إليك وصفة خارقة

تعد المناعة هى سلاح الجسم الأساسي لمحاربة الأمراض المختلفة والوقاية منها وفى ظل التقلبات الجوية وتحذير الأرصاد من طقس الـ 24 ساعة قادمة ، أصبح لابد من زيادة الاهتمام بها .

نقدم لكم طريقة عمل وصفة طبيعية لتقوية المناعة باستخدام الخل وذلك وفقا لموقع “skinkraft”.
 

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مكونات وصفة تقوية المناعة:

1 كوب ماء شرب
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
رشة فلفل حريف
العسل حسب الذوق


طريقة عمل مشروب تقوية المناعة:

قم بتسخين الماء لدرجة حرارة مناسبة وأضف الزنجبيل واتركه لعدة دقائق.
أضف خل التفاح والفلفل الحار إلى هذا الخليط واشرب في رشفات صغيرة وهي لا تزال دافئة.

يمكنك تناول هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم.

تناول هذا المشروب على معدة فارغة في الصباح أو قبل تناول الوجبة ، لكن من الأفضل تجنب هذا المشروب في حال كنت تعاني من حالات مثل الحموضة أو عسر الهضم.

وصفة خل التفاح
وصفة خل التفاح

فوائد وصفة الخل للمناعة 

يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من حمض الأسيتيك وغني  بفيتامين C ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم ويحسن المناعة ويساعد على تطهير احتقان الجهاز التنفسي. 

من ناحية أخرى ، يحتوي الزنجبيل على العديد من السيسكيتيربين التي لها خصائص مضادة للفيروسات  وهي فعالة بشكل خاص ضد فيروسات البرد.

إضافة العسل والفلفل الحار يزيد من فعالية مضادات الميكروبات لهذا المشروب ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التي تقلل من التهاب الجهاز العصبي.

المناعة وصفة طبيعية لتقوية المناعة تقوية المناعة الجهاز العصبي الجهاز التنفسي

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