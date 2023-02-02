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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

اكتشف أسباب هبوط
اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

يحدث هبوط القلب عندما ينخفض معدل ضخ الدم في شريان أو أكثر من الشرايين التاجية مما يقلل من كمية الأكسجين التي تستقبلها عضلة القلب.

يمكن أن يتطور هبوط القلب ببطء مع انسداد الشرايين بمرور الوقت وفى بعض الحيان تتدهور الحالة بسرعة عند حدوث انسداد مفاجئ للشريان.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” تشمل الأمراض الأخرى التي يمكن أن تسبب هبوط القلب ما يلي:

مرض الشريان التاجي

 تنتج اللويحات في الأساس من الكوليستيرول الذي يتراكم على جدران الشريان ويمنع سريان الدم ويُعد مرض تصلُّب الشرايين هو السبب الأكثر شيوعًا لمرض هبوط القلب.


الجلطة الدموية

 يمكن أن تتمزق اللويحات التي تتكون بسبب تصلُّب الشرايين؛ مما يؤدي إلى حدوث جلطة دموية وقد تتسبب الجلطة الدموية في انسداد أحد الشرايين؛ مما يؤدي إلى هبوط القلب المفاجئ و الشديد و ينتج عنه نوبة قلبية، وفي حالات نادرة تنتقل الجلطة الدموية إلى الشريان التاجي من أماكن أخرى في الجسم.


تشنج الشريان التاجي

 يتسبَّب هذا الضيق المؤقت في عضلات جدار الشريان في تقليل تدفُّق الدم لفترة قصيرة لجزء من عضلة القلب أو حتى توقُّفه ويُعد تشنج الشريان التاجي سببًا غير شائع لهبوط عضلة القلب.
 

قد يحدث ألم في الصدر المرتبط بهبوط  عضلة القلب بسبب: الإجهاد البدني والضغط العاطفي ودرجات الحرارة الباردة وتعاطي الكوكايين وتناول وجبة ثقيلة أو كبيرة وممارسة الجنس

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