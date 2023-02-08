زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4 درجات بمقياس ريختر

أعلنت تركيا، أن هناك هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب سواحل ولاية هاتاي التركية، وذلك بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي وقع مساء الأثنين.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الثلاثاء، إنه سيتم نقل 9 كتائب كوماندوز من غرب تركيا و4 من قبرص إلى مناطق الزلازل للمشاركة في أعمال الإغاثة.

وأشار وزير الدفاع التركي، إلى أن نحو 7500 من أفراد القوات المسلحة يواصلون العمل في منطقة الزلزال وسينضم إليهم 1500 عنصر آخر اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، فتح القواعد العسكرية في المدن التي ضربها الزلزال لإيواء المدنيين.