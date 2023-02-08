يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي فريق كبير، وسيدخل مواجهة ريال مدريد، بهدف تحقيق إنجاز كبير بالفوز والوصول لنهائي مونديال الأندية، لكنه سيواجه خصما مميزًا يضم لاعبين من أصحاب الخبرات، ولكن عامل السن قد يكون في صالح الفريق الأحمر.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق ريال مدريد يقدم كرة سهلة وممتعة ومنظمة، معظم الفرق المصرية تفتقد للتنظيم في المسابقات المحلية، ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي، وهي ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا، نتمنى الاستمتاع بها، وأتمنى التوفيق للفريق الأحمر والفوز باللقاء ".

وأضاف: "ما يحدث في الزمالك نتيجة تراكمات كثيرة، هناك أخطاء كثيرة في الفريق حاليا، ورحيل العديد من اللاعبين أثر كثيرا على وسط الملعب مثل طارق حامد، وأخيرًا إمام عاشور، والعناصر التي أضيفت من الوارد أن تكون جيدة، لكنه لم تقدم الإضافة المطلوبة للفريق الأبيض".

وواصل: "صفقات الزمالك لم تعوض الراحلين، والمنافسة بين اللاعبين دائما ترفع المستوى، ولكن في الزمالك الأمور مختلفة الفريق يفتقر لدكة بدلاء قوية، ولا نعرف من يدير الفريق فنيًا، كيف سينفذ اللاعبون التعليمات، وكيف سيحترمون المدرب الذي أصبح بلا قيمة بعدما رحل ثم عاد مرة آخرى".

وأكمل: "فيريرا سيحصل على أمواله وهو جالس فقط على دكة البدلاء، وأسامة نبيه سيدير اللقاء ويتحمل المسئولية، لكن كل هدف البرتغالي الحصول على الأموال فقط، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم، والمدرب البرتغالي لم يختار أي صفقة للزمالك في الموسم الحالي".

وتابع: "حال التعاقد مع مدرب جديد، لابد أن يكون اسم كبير، من أجل السيطرة على لاعبي الزمالك، والمدربين في مصر هم من يعملون منذ 15 عامًا ولم يتغيروا مطلقا، يقومون فقط بالمرور على كافة الأندية المصرية".

وأردف: "لآ أريد الحديث عن قصة حصول البعض على عمولات من أجل تواجد المدربين في الأندية، هناك مدرب تولى تدريب 4 فرق في موسم واحد فقط، واتحاد الكرة لا يتدخل في هذا الأمر، وهذا سبب رئيسي في عدم تقدم الكرة المصرية أو ارتفاع مستوى الدوري".

وأتم: "لاعبي الزمالك عليهم دور كبير ناحية الجماهير، عليهم استعادة الانتصارات في بطولة إفريقيا، وجمهور الفريق لن يصمت، تجاه اللاعبين لو قصروا في المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد، قد يتسبب ذلك في المطالبة برحيل اللاعبين نهائيا عن النادي، على اللاعبين أن يقاتلوا ويلعبوا برجولة لتحقيق المكسب".