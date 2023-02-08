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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلادها .. محطات فى حياة "دلوعة السينما" شادية

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد دلوعة السينما الفنانة القديرة والنجمة الراحلة شادية، والتى تعتبر واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية.

نستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة شادية..

نشأتها وانطلاقها

ولدت فاطمة أحمد كامل، الاسم الحقيقي للفنانة شادية، في 8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984، قدمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

مسيرتها الفنية

استمرت مسيرة شادية الفنية ما يقارب من 37 عاماً، قدمت من خلالها ما يقارب من 110 فيلماً، من أبرزهم:

شىء من الخوف، معبودة الجماهير، الزوجة رقم 13، مراتي مدير عام، نحن لا نزرع الشوك، الطريق، شباب امرأة، زقاق المدق، ارحم حبي، ليلة من عمري، اللص والكلاب، ميرامار، أنت حبيبي، نصف ساعة جواز، أغلى من حياتي، عفريت مراتي، كرامة زوجتي، أضواء المدينة.

واختتمت مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من انا»، عام 1984، بجانب الفنانة مديحة يسري، والفنانة يسرا، ثم توالت عن الأنظار وارتدت الحجاب لتنصرف إلى حياتها الخاصة حتى غابت عن عالمنا.

زيجاتها
لم تحقق "دلوعة السينما" النجاح في حياتها العائلية بقدر نجاحها في عالم الفن، فقد سقطت في دوامة الحب 3 مرات، ولم تنجح في تكوين بيت وعائلة.

تزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.

أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996، وبعدها قررت شادية استكمال حياتها بدون رجل، وفي 28 نوفمبر 2017 رحلت "دلوعة السينما" عن الحياة تاركة علامة بارزة في الفن العربي.

سبب تسميتها بشادية

اختلفت الآراء فى سبب تسميتها باسم شادية، فهنالك رأى يقول، إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيًا، وذلك بعدما قدمت معه فيلم "العقل فى إجازة"، وهنالك من يقول إن الممثل الكبير الراحل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادى.

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياتها

كشف كمال زايدة، حفيد النجمة الراحلة، وابن شقيقها، عن تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياتها قبل رحيلها فى 28 نوفمبر 2017، إثر إصابتها بسكتة دماغية وفشل كامل فى التنفس، وكشف زايدة، عن تقربها إلى الله بالعبادات بعد اعتزالها منذ عام 1985، بعد تقديم أغنية خد بإيدى فى حفل الليلة المحمدية، لافتًا إلى أنها كانت تعانى من فقدان الذاكرة خلال أيامها الأخيرة.

فيما كشف النجم سمير صبرى، الذى كان أحد المقربين من شادية، عن أنها عندما شعرت بعدم الراحة، وتملّك منها الإحساس بالقلق، قررت الاعتزال والتفرغ للعبادة ورعاية الأطفال الأيتام، وحكى صبرى عن تبرع شادية بمنزلها ليكون مركزا لأبحاث علاج السرطان.

وسرد صبرى: "حين تم تشخيص شادية بأنها مصابة بسرطان الثدى، سافرت إلى شقيقتها عفاف فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت جراحة استئصال للثدى هناك، وبعد عودتها اكتشفت أن التشخيص كان خاطئًا مما جعلها تحزن كثيرًا".

شادية معبودة الجماهير صلاح ذو الفقار عماد حمدي الراحلة شادية

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