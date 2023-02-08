نجم القناة.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن كهربا في مباراة الأهلي وريال مدريد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تواجد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، في قناة ريال مدريد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “#كهربا‬⁩ نجم الاهلي هو نجم قناة ريال مدريد وهي تحلل مباراة الريال مع الاهلي غدا ‏⁧‫#الاهلي_ريال_مدريد‬⁩”.

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء، بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم الأندية، بعد تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0، وسياتل الأمريكي بنتسجة 1-0، في الدورين التمهيدي وربع النهائي من البطولة العالمية.

ويصطدم الفائز من الأهلي وريال مدريد بالهلال السعودي، الذي تأهل بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

وسيكون الأهلي أمام مهمة تاريخية ضد ريال مدريد، بتحقيق الفوز والتأهل لنهائي المونديال، لأول مرة في تاريخه، بعدما صعد نصف نهائي كأس العالم للأندية، 4 مرات من قبل، لكنه لم ينجح في التأهل للمباراة النهائية.