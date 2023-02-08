عصام الحضري ينشر لحظة توقيعه لمنتخب سوريا.. وهجوم من المتابعين

شارك عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السوري حاليًّا، صورًا من لحظة توقيعه مع الجهاز الفني لمنتخب سوريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عصام الحضري علي الصور، كاتبًا: “الحمد لله، الله المستعان”.

وعلق عدد كبير من قبل المتابعين علي منشور الحضري، وجاءت التعليقات كالاتي: “الف مبروك يا حضري - هربت تاني يا حضري - الهروب الكبير”.

يذكر أنه نشر عصام الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست خارج النص؛ ردًّا على منتقديه ومن اتهموه بالهارب.

ونشر الحضري صورة له في الجيم، مخرجًا لسانه، ومعلقًا بكلمات تحمل بين طياتها، اتهامات للبعض، خاصة بعد وصفه بـ"الهارب" من المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن من يهاجمونه؛ هم أصحاب السبوبة، وأنه لم يكشف أمرهم؛ لأن الله حليم ستار- بحسب زعمه-.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى منتخب سوريا الأول خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.

كما أعلن الاتحاد السوري، انضمام محمود فايز كمدرب مساعد لـ هيكتور كوبر في الجهاز الفني للمنتخب السوري.