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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة وفاة بلوجر شهير في زلزال تركيا

ياسين جينكيز
ياسين جينكيز

ضرب زلزال مدمر تركيا، وتسبب في انهيار الطرق وهدم المنازل وتشريد الآلاف من المواطنين في الشوارع، كما خلف آلاف القتلى والضحايا، من بينهم مشاهير ونجوم كرة.

حقيقة وفاة ياسين جنكيز

وانتشرت في الساعات الأخيرة، تساؤلات عدة بشأن حقيقة وفاة ياسين جنكيز، أحد صانعي المحتوى على “تيك توك”، الذي اشتهر بمقاطع الفيديو الطريفة، التي يعتمد فيها على طبيعة جسده الممتلئ.

 

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وكشفت مجلة «webboh» التركية، أنّه لا صحة لما تم تداوله بشأن وفاة نجم التيك توك التركي، مؤكدة: «جنكيز على قيد الحياة وبصحة جيدة، حتى أنه نشر على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينفي صحة هذه التكهنات».

ونشر ياسين جنكيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، منشورًا ينعى خلاله ضحايا زلزال تركيا المدمر، قائلًا: "لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، الذي كان مركزه كهرمان مرعش، وشعرت به عديد من المدن، أتمنى من الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

 

ياسين جينكيز

 

وقبل ساعات قليلة، كتب ياسين جنكيز، عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»: “لقد ظللنا في الشوارع لساعات طويلة، منذ وقوع الزلزال، وهناك المئات من المشردين في الساحات، والبعض يختبئ في السيارات وأحيانًا ينامون في الخارج”.

وكتب ياسين جنكيز أيضا: “نحن نحتاج إلى الطعام والتدفئة، لأنّ الجو بارد جدًا، فهناك أكثر من 600 شخص وبعضهم من كبار السن والأطفال، ولم تأت لنا حتى الآن أي مساعدات بأي شكل، ونحن في موقف صعب”.

ويعرف ياسين جينكيز بشهرته الواسعة على  تطبيق “تيك توك”، عن طريق مشاركة بعض الفيديوهات الخاص به، كما امتازت شخصيته بالكوميدية، والروح المرحة.

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