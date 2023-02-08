بسبب أسعار الفراخ والبيض.. طلب عاجل من منتجي الدواجن للحكومة قبل رمضان|مستند

أرسل اتحاد منتجي الدواجن طلبات عاجلة إلي مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بضرورة زيادة حجم الافراجات عن خامات الأعلاف .



ارتفاع أسعار الأعلاف

وأوضح اتحاد منتجي الدواجن فى بيانه، أن انخفاض الافراجات الجمركية لخامات الأعلاف ( الذرة وبذور فول الصويا ) بشكل واضح في الآونة الأخيرة أدي الي ارتفاع أسعار خامات الأعلاف حيث وصل سعر طن الذرة الي 14500 جنيه وسعر طن بذور فول الصويا الي 29000 جنيه بالإضافة الي التخوف من ندرة الأعلاف في الفترة المقبلة وعدم قدرة المربيين علي إدخال دورات تسمين جديدة .