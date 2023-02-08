زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

تزوج كل من سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني، نجمي بوليوود رسيما، ونشرت الممثلة الهندية صورا لعقد القران عبر انستجرام.

عقد الزوجان قرانهما أمس، في قصر سورياجاره بولاية راجاستان، وتستمر الاحتفالات منذ عدة أيام بحضور عدد كبير من نجوم بوليوود.

ارتبط الممثل الشاب المحبوب سيدهارت مالهوترا بزميلته كيارا أدفاني منذ حوالي عامين، وقاما سويا ببطولة فيلمهما الناجح Shershaah، وارتدى الثنائي في عقد القران ملابس هندية تقليدية للزفاف.

بدأت احتفالات سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني بزواجهما بغذاء ترحيبي للضيوف، ثم ليلة عقد القران، والرقص على أغانيهما الهندية الشهيرة، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة.

كما حضر الزفاف أيضا كاران جوهر، مانيش، شاهيد كابور، ميرا راجبوت، جوهي تشاولا، وغيرهم، ومازال الضيوف على وصول لحضور حفل الزفاف.

لم يتم تأكيد علاقة سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني علنا من قبل، رغم انتشار الشائعات حول ارتباطهما العاطفي بعد نجاح فيلمهما سويا، وطالما ابتعدا عن كاميرات الإعلام، حتى لا يتم رصدهما سويا.

وظهر الثنائي خلال لقاء مع كاران جوهر في برنامجه Koffee العام الماضي ، وتحدثا عن تفاصيل اللقاء بينهما لأول مرة وقالت كيارا "عرفنا أنا و سيدهارت بعضنا البعض قبل أن نلتقي معا في الفيلم".