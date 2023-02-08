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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يوجه بتطوير منصة «طور وغير» لإضافة خدمات للشباب

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددا من مسئولي شركات القطاع الخاص، من خلال المائدة المستديرة لمبادرة "توظيف مصر"، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، لمناقشة فرص التوظيف في المحافظات ودعم ذوي الاحتياجات، والوقوف على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتعميق العلاقات مع شركات القطاع الخاص، وبناء علاقات جديدة لخدمة الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع شركات القطاع الخاص، والتي تعمل على إيصال الرؤية بصورة كاملة، نظراً لتعاملهم مع المتقدمين للوظائف على أرض الواقع وبصورة أوضح، ما يساهم في وضع خطط تدريب للتخصصات الوظيفية للشباب، وبما يؤهلهم بالقدرات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

ووجه "صبحي" بتطوير منصة "طور وغير" في الفترة المقبلة في إطار الشراكة مع شركة مايكروسوفت وكير مصر، لإضافة عدد كبير من الخدمات للشباب والتي تهدف إلى زيادة خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبها، استعرضت منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، خلال اللقاء، إنجازات مبادرتي "طور وغير" و"توظيف مصر"، بالإضافة إلى استعراض أنشطة الإدارة المركزية المختلفة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل في شتى المجالات، فضلاً عن استعراض الخطة المستقبلية للتوظيف في جميع أقاليم مصر.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والمستشار طارق أبو زيد، المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، والمهندس عمر درة، مدير المسئولية المجتمعية بالوطن العربي ومصر، ونهال حسن عبد السلام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، والدكتور حازم فهمى، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر، وعدد من قيادات الوزارة وفريق العمل من الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومؤسسة كير مصر.

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