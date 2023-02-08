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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رد الجميل.. تكريم اسم الراحلة ماجدة كأيقونة للسينما المصرية

ماجدة
ماجدة

يقام حفل ملكة جمال الأناقة المصرية، بنسخته الثامنة برعاية وزارة الثقافة المصرية، يوم الجمعة الموافق ١٨ فبراير الجاري، في نادي الطيران المدني بمطار القاهرة وذلك من أجل الإعلان عن الفائزة باللقب لعام 2023.

واختار المسئولون عن الحفل، تكريم إسم الراحلة ماجدة الصباحي كأيقونة للجمال والأناقة للسينما المصرية، وتحضر وتتسلم الجائزة التقديرية عنها نجلتها الفنانة غادة نافع.

ويتطلع حفل ملكة جمال الأناقة، الذي يقام سنويًا بحضور نخبة من الفنانات والشخصيات العامة لإظهار دور المرأة المصرية في المجتمع وتسليط الضوء على جمالها واهتمامها بنفسها كونها سيدة جميلة وامرأة عاملة ناجحة في كافة المجالات .

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