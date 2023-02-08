الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 8 آلاف و574 شخصا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد أول أمس الاثنين إلى 8 آلاف و574 شخصا.

وقال أردوغان - في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال تفقده المناطق المتضررة من الزلزال - إن عدد المصابين اقترب من 50 ألف شخص، في ظل توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير مع وجود المئات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

من جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى 11 ألفا و104 أشخاص، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في سوريا بلغت 2530 شخصا على الأقل.

وميدانيا، واصلت فرق الإنقاذ في تركيا، انتشال المزيد من الأشخاص أحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر.

وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي، أن فرق الإنقاذ في مدينة "أديامان" تمكنت من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 46 عاما وابنتيها البالغتين من العمر 12 عاما و10 أعوام، عقب 54 ساعة من الزلزال تحت أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق.

كما تمكنت فرق الإنقاذ في منطقة "بينسي" بالمدينة من إنقاذ رجل ونجله عقب 54 ساعة تحت الأنقاض..أما في مدينة "كاهرمنمراس"، فتم إنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرا عقب 55 ساعة تحت الأنقاض.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.