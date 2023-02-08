عاجل
نت سريع وكاميرا أسرع.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Poco X5 Pro أبو الغيط يؤكد أهمية المؤتمر الدولي حول القدس في تعزيز صمود المقدسيين شوبير عن مباراة الأهلي وريال مدريد: مواجهة الكبار لمكافحة الغش.. خبير يطالب بحجب التليجرام عن مصر قبل بدء امتحانات الثانوية خبراء التعليم يكشفون لـ«صدى البلد» عوامل انتشار أعمال الغش داخل لجان الامتحانات.. ويوضحون طرقا جديدة للسيطرة عليها.. ويؤكدون: عقوبات قانون مكافحة الغش تستوجب إجراءات إضافية للسيطرة على الوضع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 8 آلاف و574 شخصا

صدى البلد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد أول أمس الاثنين إلى 8 آلاف و574 شخصا.
وقال أردوغان - في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال تفقده المناطق المتضررة من الزلزال - إن عدد المصابين اقترب من 50 ألف شخص، في ظل توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير مع وجود المئات تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.
من جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى 11 ألفا و104 أشخاص، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى في سوريا بلغت 2530 شخصا على الأقل.
وميدانيا، واصلت فرق الإنقاذ في تركيا، انتشال المزيد من الأشخاص أحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال المدمر.
وذكر تلفزيون "إيه نيوز" التركي، أن فرق الإنقاذ في مدينة "أديامان" تمكنت من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 46 عاما وابنتيها البالغتين من العمر 12 عاما و10 أعوام، عقب 54 ساعة من الزلزال تحت أنقاض مبنى مؤلف من 5 طوابق.
كما تمكنت فرق الإنقاذ في منطقة "بينسي" بالمدينة من إنقاذ رجل ونجله عقب 54 ساعة تحت الأنقاض..أما في مدينة "كاهرمنمراس"، فتم إنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر 18 شهرا عقب 55 ساعة تحت الأنقاض.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا أول أمس الإثنين، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية رجع 20 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-2-2023

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

نبأ صادم لـ نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

بعد تراجع الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تفجّر مفاجأة بخصوص الطقس

السعودية.. بيان عاجل بشأن سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

ترشيحاتنا

للسائقين.. 25 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الأجرة فى قانون المرور.. تفاصيل

لن تتمالك دموعك.. شاهد أب سوري يغني لـ جثث طفليه ضحايا الزلزال

اتحاد الكرة: نتطلع لتأسيس مركز التسوية والتحكيم في تعديلات قانون الرياضة

فيتش: مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

ذهبا لزيارة ابنهما فماتا تحت الأنقاض.. حزن بالمنوفية بعد وفاة زوجين في زلزال تركيا

نائب رئيس إندونيسيا: الأزهر قبلتنا العلمية ونحرص على الاستفادة من تجاربه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. القبض على جدة اعتدت على حفيدتها الرضيعة بأستراليا

صحة الجسد تبدأ من الفم.. أفضل معجون وفرشاة أسنان يمكن استخدامهما

زواج نجمي بوليوود سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني| صور

يعيش باليابان.. بانشو أتعس قط في العالم لهذا السبب.. صور

فيديو

موعد تحسن الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تشكيل الأهلي أمام ريال مدريد والقنوات الناقلة وموقف القندوسي وكهربا من المشاركة

الذهب يتراجع بقوة.. والاستقرار يسيطر على الدولار

عمقه 100 كيلو متر وتداعياته خطيرة.. لهذه العوامل كان زلزال تركيا وسوريا بهذا الدمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ