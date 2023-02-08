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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة جديدة في عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 11200 بينما يتسابق رجال الإنقاذ لإنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض في برد الشتاء.

ويقول مسؤولون ومسعفون إن 8574 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و 2662 في سوريا منذ الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11236.

من جانبه ، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، أنه وقعت حتى الآن 684 هزة ارتدادية جنوبيّ البلاد.

ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا زلزال تركيا

بابا الفاتيكان يدعو إلى دعم ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلنت الحكومة التركية عن تعرض أعداد ضخمة من المنازل للانهيار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد منذ يوم الإثنين الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الحكومة أن عدد المنهارة يزداد، وأن  هناك أكثر من 900 مبنى تعرضت للانهيار وندعو المواطنين لتجنب دخول المنازل التي تضررت.

وأفادت الأنباء  الواردة من سوريا ، بحدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان اربع مدن،  اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص.

يعد ذلك تواليا للهزات التي حدثت منذ يوم الإثنين الماضي ، والتي ضربت تركيا وسوريا بشكل عميق.

وبلغت الهزات الأولى حدا عنيفا إذ وصلت إلى ٧.٨ درجة على مقياس ريختر.
 

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