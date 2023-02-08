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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صالون مقامات بيت الغناء العربي يحيي ذكرى كوكب الشرق

صدى البلد

بمناسبة ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، يستضيف بيت الغناء العربى "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات"، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "أشعار في حدائق الأوتار"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، حيث يحيى الصالون ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، وذلك فى السابعة مساء الخميس 9 فبراير الجاري.

ويلقى الصالون الضوء على كبار الشعراء الذين شاركوا مسيرة أم كلثوم الغنائية، وعلى رأسهم الشاعر أحمد رامي، ويستضيف الشاعر الكبير الإذاعي السيد حسن، مدير البرامج الثقافية بإذاعة البرنامج العام، ويتخلل اللقاء فاصل غنائي مع المطربة حنان الخولي وفرقتها الموسيقية.

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صالون “مقامات” فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعد حلقاته وتقدمه الناقدة الموسيقة الدكتورة إيناس جلال الدين، مدير عام الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية.

كوكب الشرق صندوق التنمية الثقافية ام كلثوم شارع المعز التنمية الثقافية الاذاعة المصرية

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