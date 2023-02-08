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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعداد لحفلها غدا.. أنغام تصل للكويت وتؤدي بروفة مع فرقتها الموسيقية اليوم

صدى البلد

وصلت المطربة الكبيرة  أنغام إلى الكويت فجر اليوم استعداد لإحياء حفلها المنتظر فى الكويت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الغنائى.

ومن المفترض أن تقيم أنغام مساء اليوم بروفة على مسرح أرينا كويت مع فرقتها الموسيقية لإختيار قائمة الأغاني التى تقدمها أمام جمهورها غدا.

انغام سوف تقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخليجية والتى تميزت بها فى العديد من الحفلات الخليجية.

أنغام تطرح علشان أرضيك

طرحت المطربة أنغام  فيديو كليب أحدث أغنياتها باسم “عشان أرضيك”، عبر يوتيوب منذ قليل، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد. 

جاء ذلك بعد ساعات من حصول أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2022، في حفل توزيع جوائز joy awards متفوقة على نانسي عجرم وإليسا.

أخر حفل لأنغام

يذكر أن آخر حفل لأنغام أقيم الأسبوع الماضي على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وسط حضور ما يقرب من 2000 شخص وقدمت وصلة غنائية لأكثر من ساعتين متواصلتين وسط تفاعل كبير من الجمهور.
 

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