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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بفضل كوالكوم.. سامسونج تطلق هواتف Galaxy S24 القادمة بمعالج أقوى من Apple

Snapdragon
Snapdragon

أطلقت شركة  سامسونج  مؤخرا سلسلة هواتفها الفلاج شيب الرائدة من عائلة S التي تتكون من  Galaxy S23 و Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra ، خلال مؤتمر Unpacked الذي أقيم في قاعة مؤتمرات masonic بسان فرانسيسكو.

تأتي مجموعة الهواتف الذكية الجديدة مع وحدة معالجة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen2 مخصصة فقط لهذه الأجهزة، من المفترض أن أسرع وأكثر كفاءة من النسخة التقليدية،  تسميها العلامة التجارية "Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy" ويقال إنها مقترنة مع معالج رسوميات أكثر قوة عند مقارنتها بالمتغير القياسي. 

سامسونج

حرب سامسونج على Apple

الآن يزعم تقرير gizmochina التقني، أن  سامسونج  تعتزم تقديم  سلسلة Samsung Galaxy S24 للعام المقبل مع شرائح مخصصة من كوالكوم  Snapdragon ستكون أقوى من تلك الموجودة في هواتف آبل apple الـ A16 Bionic.

تفيد عدة تقارير إخبارية في المواقع التقنية  بأن Samsung ستستمر في استخدام شرائح  شركة كوالكوم Qualcomm في هواتفها الذكية الفلاج شيب القادمة، وهي من ستزود الرقائق الإلكترونية لمجموعة Galaxy S24 بشريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen3، من الجيل الثالث.

 كانت مجموعة شرائح الجيل الثانس Gen2 قوية بما يكفي لإعطاء دفعة قوية لهواتف سامسونج ودخولها في منافسة مباشرة وشرسة مع هواتف آبل التي تحمل شرائح A15 Bionic. ستحزم سلسلة هواتف Apple iPhone 15 المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من العام الجاري بمجموعة شرائح A16 Bionic.

Snapdragon 

نتيجة اختبارات Geekbench 

نشر حساب على Weibo صورة لنتيجة اختبارات  Geekbench لكل من معالج كوالكوم سناب دراجون الجيل الثالث بالمقارنة مع نتائج معالج آبل A16 Bionic.

نجد أن معالج كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثالث، حصل في الاختبار أحادي النواةعلى 1930 نقطة ، وفي الاختبار متعدد النواة ، حصل على 6236 نقطة. وبالمقارنة ، حصلت وحدة المعالجة المركزية لشركة "آبل" وهي  A16 Bionic على 1870 نقطة في اختبار أحادي النواة و5380 نقطة في اختبار متعدد النواة و. لذلك ، وبالتالي تظهر الاختبارات أن أداء Snapdragon 8 Gen 3 أفضل بنسبة 15٪ و 3٪ على التوالي.

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وفقا لمصادر مطلعة قريبة من كوالكوم، يزعم وجود وحدة معالجة مركزية ذات عشرة نوى في معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 يحتوي على نواة أساسية واحدة وخمسة أنوية لوحدة المعالجة المركزية بأداء ممتاز، وأربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية تعمل مع استهلاك الطاقة المنخفض. 

تأتي شرائح كوالكوم سنابدراجون من الجيل الثالث بترقيات عديدة غير عدد النوى، منها أنها موفرة في الطاقة وتستخدم طاقة أقل بنسبة 20٪ من وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني المستخدم حاليا مع الهواتف الجديدة. 

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