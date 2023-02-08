فيلم "الساعة الثامنة وسبعة عشر دقيقة" يشارك في مهرجان العين السينمائي

يشارك الفيلم المصري الإماراتي "الساعة الثامنة وسبعة عشر دقيقة صباحاً" في مسابقة "الصقر لأفلام المقيمين" ضمن فعاليات مهرجان العين السينمائي، المقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتهي فعالياته يوم السبت 11 فبراير.

الفيلم هو ثاني أفلام المخرج المصري الشاب معتز عبدالخالق بعد فيلم "إغتراب" الذي عرض في سنة 2020، وهو أول تعاون بينه وبين السيناريست المصري محمد مجدي بركات.

وتدور أحداث الفيلم في اطار شيق يوضح صراع أبطال الفيلم مع الوقت الذي يضعهم في عدة مآزق وصراعات مختلفة و متسلسلة، وتنتهي الأحداث عندما يجمع القدر جميع الشخصيات بدون ترتيب مسبق، فتنكشف كل الحقائق في تمام الساعه الثامنة وسبعة عشر دقيقة صباحاً، و من هنا جاء إسم الفيلم.

مدة الفيلم 25 دقيقة وهو بطولة: عهود النويس – هدى احمد – فارس الخالدي - سالم العامري وشارك في التمثيل: نغم على – محمد مجدي بركات – اشرف الشرقاوي – ندى عيسى – شوق طارق – ماجد المرزوقي – روفانا ياسر.

مهرجان العين السينمائي كرم الممثلة المصرية الكبيرة نادية الجندي، والممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والممثل السعودي عبد الله المحيسن، وأحمد غولشن الذي يُعد من أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.