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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشناوي يتصدي لركلة جزاء ويحرم ريال مدريد من الهدف الثالث

صدى البلد

تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء أمام مودريتش ويحرم ريال مدريد من توسيع الفارق.

ومرت 75 دقيقة من عمر المباراة بتقدم ريال مدريد على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

وتركز اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط تحفظ كبير من الاندفاع للأمام.

واعتمد الأهلى على تضييق المساحات مع الرقابة اللصيقة على لاعبى ريال مدريد.

وأنقذ محمد هاني تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من ناتشو في الدقيقة الثانية.

وأهدر محمد شريف هدف محقق بعد تمريرة من أحمد عبدالقادر ليتوغل الأخر داخل منطقة الجزاء ويسددها بعيدة عن المرمي في الدقيقة 18.
 وحرم محمد عبدالمنعم الأهلي من هدف مؤكد بعد رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ولكن تعالى فوق العارضة في الدقيقة 25.

وتعامل محمد شريف برعونة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من حسين الشحات في الدقيقة 27.

تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل ريال مدريد 

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجير - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور 

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